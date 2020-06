Azienda di sanitari offre lavoro contro la crisi: 10mila dollari per documentarvi «mentre fate la cacca»

Ultimo aggiornamento: 17:08

Un'offerta di lavoro contro la crisi che ha colpito il mondo in seguito alla pandemia da coronavirus. E l'idea è davvero curiosa.. Le funzioni da svolgere sono semplicissime:, che tipo di carta igienica usate e che vantaggi ottenete dall'utilizzo dei prodotti dell'azienda. La notizia è riportata dal New York Post che cita il nome dell'iniziativa: VP of Fecal Matters. La società ha dichiarato di aver già ricevuto decine di domande e si aspetta che arrivino almeno a quota cento.e registrare ciò che stai facendo», ha detto a The Post il fondatore di Tushy Miki Agrawal. Ciò includerà notare le differenze tra l'uso di carta igienica normale e i prodotti per la pulizia dell'azienda che verranno loro forniti. Con milioni di persone senza lavoro a causa della pandemia, Agrawal ha detto che voleva offrire un aiuto concerto dal momento che«Volevamo fare qualcosa che avesse un po' di leggerezza mentre le persone sono senza lavoro e volevamo offrire un lavoro divertente», ha aggiungo Agrawal. Il candidato ideale è, ha dichiarato il CEO di Tushy Jason Ojalvo. E «non puoi essere troppo timido, perché parlerai delle tue abitudini in bagno».