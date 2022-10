Travel lovers di tutto il mondo ecco la proposta perfetta per voi. Amate viaggiare, ma non potete permettervelo? Ecco la soluzione: viaggiare non spendendo nulla e anzi guadagnando. Sono ben 2.800 gli euro al mese (pari a 5.000 dollari neozelandesi) quelli che un'agenzia offre per chi accetta di avventurarsi in un camper super accessoriato tra l'Australia e la Nuova Zelanda. Sono incluse, oltre allo stipendio, le spese per gli spostamenti, l'attrezzatura e il cibo. A pubblicare la clamorosa offerta di lavoro è l'agenzia Deel, che cerca dei creatori di contenuti incentrati ovviamente sui viaggi, da pubblicare sulle varie piattaforme dell'azienda sui social. Lo riporta anche la Cnbc.

Il lavoro dei sogni: 2800 euro per viaggiare

Per questo lavoro, è essenziale avere un passaporto valido, la patente di guida e un'ottima conoscenza dell'inglese, specialmente quello scritto, delle riprese video e dei social network.

Quest'ultimo criterio è forse quello stringente, e non è proprio per tutti: occorre infatti dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza come gestori di account social, come influencer o come brand ambassador. Si richiede anche la capacità di organizzare riunioni in remoto e di intervistare clienti e società partner dell'azienda. Ma restano solo poche ore per fare domanda, a questo link.