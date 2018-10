Le fa la proposta di matrimonio in montagna ma rischiano di morire: poi arriva il lieto fine

Lunedì 1 Ottobre 2018, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 16:07

Voleva trovare un posto isolato e romantico per la sua, ma la sua idea è finita male: Joshua Mason e Katie Davis, due ragazzi statunitensi (27 anni lui, 28 lei), dal Texas sono volati a Denver per andare in montagna in Colorado, per un’escursione a oltre tremila piedi (poco più di 900 metri) a Jasper Peak.Dopo aver trovato finalmente l’angolo giusto, lui le ha fatto la proposta. Ma mentre, proprio mentre si avvicinava il tramonto, si sono persi: non avendo nulla per coprirsi o per fermarsi a campeggiare nella notte, e avendo anche poca acqua, i due hanno, se non fosse stato per il salvataggio di un escursionista che li ha incontrati e li ha portati con sé al suo accampamento, lì vicino.Joshua e Katie: gli escursionisti che avevano recuperato i due giovani hanno così chiamato i soccorsi, che li hanno recuperati spostandoli ad una quota più bassa. Una giornata da dimenticare dunque per i due piccioncini, ma in tutto ciò una buona notizia c’è:Sperando che il loro matrimonio vada meglio del loro fidanzamento.