Le Iene contattano il figlio di Calenda per uno scherzo, lui attacca: «Ha 14 anni, tenetelo fuori da queste robe cortesemente»

Carlo Calenda contro le Iene. L'ex ministro ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno screenshot di una conversazione avvenuta tra Sebastian Gazzarrini de Le Iene e suo figlio, di soli 14 anni come lo stesso politico sottolinea. La conversazione non è piaciuta a Calenda che ha invitato il programma televisivo a non contattare minori, non ritenendolo affatto adeguato.

Nel messaggio Gazzarrini scrive appunto al figlio di Calenda chiedendogli una mano per fare uno scherzo al padre da mandare poi in onda. La iena chiede al ragazzo di essergli complice e fargli da spalla, ma anche se l'intento era giocoso la cosa non è piaciuta a Calenda che ha commentato: «Mio figlio ha 14 anni, tenetelo fuori da queste robe cortesemente. Grazie». Per ora da parte del programma non è arrivata alcuna replica.

