Le Victoria's Angels vanno in pensione: saranno sostituite da sette donne. Ecco chi sono

Addio alle 'Victoria's Angels', gli 'Angeli' di Victoria Secret. Quelli che sono stati il simbolo del colosso della lingerie americano vanno in pensione, sostituiti da sette donne famose per i risultati ottenuti in vari settori e non per le loro curve. L'azienda lancia dunque una svolta nel tentativo di riconquistare il pubblico femminile, da anni in calo e in cerca di nuove alternative, con il nuovo motto di proporre quello che «vogliono le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati