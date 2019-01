Il mistero dell'uomo che gira per la città a leccare i citofoni di casa

Baglioni contro Salvini sui migranti, il direttore di Rai Uno De Santis lo "boccia": «Mai più a Sanremo»

Giovedì 10 Gennaio 2019, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In California fa discutere ildi una casa (scelta apparentemente a caso) per tre ore. Il giovane è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza della villa mentre è intento a leccare il sistema di interfono. Si tratta di Roberto Arroyo e l'abitazione si trova a a Salinas, nella contea di Monterey.La proprietaria, Sylvia Dungan, ha dichiarato ai giornali locali: "Io non ero presente in quel momento, ma i miei figli sì. Sono stati allertati dal sistema di sorveglianza solo quando è stato rilevato un movimento vicino alla porta d'ingresso". "Ho pubblicato il video sui social - ha raccontato la donna subito dopo il fatto - nel tentativo di allertare la comunità, specialmente i vicini che hanno bambini piccoli". Ancora non si conosceva l'identità dell'uomo. La polizia è riuscita a rintracciare Arroyo, che è accusato di aver rubato delle prolunghe che alimentavano le decorazioni natalizie.Il caso è stato ora deferito all'Ufficio del Procuratore Distrettuale della contea di Monterey. Per ora affronta solo l'accusa di furto. Lo stesso ufficiale della polizia di Salinas, Miguel Cabrera, ha descritto il comportamento di Arroyo come "".