Assessore leghista accusato di razzismo: «Animale grasso in acqua? Un negro», ed è bufera per un video sui social

«È quell'animale... grasso che vive in acqua»: «È un negro». Queste parole, riprese in un video che ha fatto il giro dei social, sono state pronunciate dall'assessore alla cultura del Comune bresciano di Orzinuovi, il giovane leghista Leonardo Binda, che è finito dunque nella bufera per accuse di razzismo.

LEGGI ANCHE Balotelli risponde al capoultrà del Verona: «Va radiato dalla società»

Un altro caso che fa discutere, dopo ciò che è accaduto a Verona lo scorso weekend (con Mario Balotelli che ha scagliato il pallone in curva a Verona dopo essere stato bersaglio di buu razzisti) e le parole del capoultrà dell'Hellas che ha candidamente detto che l'attaccante azzurro «non sarà mai del tutto italiano». Nel video pubblicato in rete si vede Binda partecipare ad un gioco nel quale deve riconoscere una figura che alcuni amici gli hanno attaccato in fronte: il filmato ha fatto il giro del web e ora il sindaco Gianpietro Maffoni sta valutando di togliergli le deleghe.

LEGGI ANCHE Balotelli, il capoultrà del Verona attacca: «Non sarà mai del tutto italiano»

Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA