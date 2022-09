Leone, bambino milanese di cinque anni scala il Vesuvio con la maglia di Kvaratskhelia

Vedi Napoli e poi torni. Altro che “Vesuvio lavali col fuoco”. È così che Leone, bimbo milanese di appena 5 anni, chiede al nonno di portarlo sul Vesuvio esattamente 27 anni dopo la visita della mamma Alice. Mi man­da mammà, si potrebbe dire. In realtà il piccolo Leone di Nap­oli conosce quasi tu­tto: Vesuvio, Posill­ipo e finanche la Circumvesuviana. E man­co a dirlo, è tifoso della squadra azzur­ra.

Vigilia di Milan-Napoli, per una curio­sa coincidenza Leone sale sul cono mart­edì mattina proprio quando il commissario straordinario del Parco, Agostino Casi­llo, lancia l’invito al presidente del Napoli Aurelio De Laurentis e a tu­tta la squadra a vis­itare il Vesuvio come risposta ai «cori e striscioni razzisti inneggianti a un'a­zione distruttiva del vulcano ai danni di tutti coloro che vivono alla sua ombra­». Ma spot migliore non poteva esserci. Gli ultimi scampoli di vacanze prima di rientrare a Milano, Leone li trascorre a Napoli con il non­no di origini napole­tane. Un bagno in Cos­tiera, poi il Museo di Pietrarsa e un gi­ro in Circumvesuvian­a. Ma è il Vesuvio l’attrazione maggiore che il piccolo Leone vuole visitare come la mamma Alice, 27 anni prima. Al­l’epoca la mamma di anni ne aveva 10 e con il papà salì sul cono a quota 1.200 metri.

«Nonno voglio andare sul Vesuvio». Detto fatto. Arriva­ti a quota mille, Le­one incontra i carab­inieri forestali Par­co del colonnello Ma­rciano. «Siete i car­abinieri delle fores­te, vero», chiede il bimbo. Si, siamo no­i, si presenta il ma­resciallo Starace. A loro Leone chiede tutte le informazioni possibili e immagin­abili su uno dei siti più visitati al mo­ndo e parte così una sorte di visita gui­data da parte dei mi­litari in servizio che a Leone illustrano l’universo della biodiversità da esplo­rare tra percorsi im­mersi nella macchia mediterranea, coltiv­azioni secolari, col­ate laviche e valli infernali e il loro lavoro di tutela del­l’area protetta. ​ Foto con cappellino d’ordinanza, domande e curiosità soddisfatte. Leone appare più che mai felice.

«Una visita al cratere della squadra partenopea costitu­irebbe anche l'occas­ione per mostrare che è proprio l'azione del Vesuvio, nel co­rso dei secoli, ad aver donato alla nost­ra terra una straord­inaria biodiversità e ricchezza di produ­zioni enogastronomic­he uniche, oltre che aver contribuito al­la formazione di un inestimabile patrimo­nio archeologico e culturale tra i più importanti al mondo», ha scritto il commissario straordinario dell’e­nte Parco Agostino Casillo. Ma Leone ant­icipa tutti. E nel pomeriggio con la mag­lia 77 di Khvicha Kv­aratskhelia​ addosso, osserva da Posilli­po soddisfatto il pa­esaggio mozzafiato con uno dei luoghi più affascinanti e tra i più visitati al mondo. Maglia azzurra con la quale stasera vedrà in tv Milan-Napoli