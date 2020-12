Leone Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno del Leone (23 luglio-22 agosto) nell'oroscopo del 2021.

Caro amico Leone,

abbiamo sempre pensato che il Cappello parlante, protagonista dello smistamento degli allievi a Hogwarts, avrebbe assegnato ogni esponente del tuo segno alla casa di Grifondoro, la stessa di Harry Potter, perché il tuo cuore è grande e coraggioso. Potrai dimostrarlo quest’anno, quando raccoglierai senza paura il guanto della sfida di Giove, Urano e Saturno, avversari degni di te. Non sarà un anno facile, dobbiamo avvertirti, ma hai tutte le carte in regola per uscirne vincitore. L’importante è che tu non ti arrocchi sulle tue posizioni, non serve impuntarti, per arrivare al traguardo esistono cento vie, non una sola, quella che hai sempre seguito. A volte serve solo un po’ d’astuzia, e per fortuna Mercurio, nel 2021, ti suggerisce all’orecchio qualche trucchetto efficace. Se mantieni il controllo alla fine dell’inverno, la primavera ti porterà raggi gentili!

Amore

L’inizio dell’anno porta al pettine qualche nodo irrisolto nella tua vita sentimentale. Probabilmente i problemi sono dovuti a una seria difficoltà di comunicare con la persona amata, forse una storia iniziata sull’onda del trasporto passionale mostra ora i suoi punti deboli. Sino a metà marzo, lo stesso Mercurio che in seguito si rivela molto utile, è freddo, tagliente, polemico, ti spinge a scontri diretti che possono provocare anche rotture dolorose con le persone a cui vuoi bene, non solo chi ami ma anche un amico, un figlio… Non è il momento di impuntarti, anche se ti ritieni offeso lascia decantare la tua rabbia, prendi tempo, la primavera ti porta leggerezza e calore umano, da metà maggio a fine luglio anche Giove è meno freddo, già in giugno potrai vivere bei momenti d’amore. I nuovi incontri sono eccitanti, non saranno duraturi, ma certamente gratificanti.

Lavoro & affari

Hai trascorso la seconda parte del 2020 sulla cresta dell’onda, eri molto motivato, intraprendente, è normale che nel 2021 ci sia un rallentamento. È opportuno che tu riveda con attenzione tutti i tuoi progetti, devi verificare con attenzione di essere inattaccabile sul piano formale e legale, meglio rimandare se non sei sicuro, i pianeti sino all’equinozio di primavera non ti danno lucidità. Un buon periodo inizia a metà maggio, quando Mercurio in posizione gentile anima la sfera sociale, intensifica i contatti, ti permette di mettere le mani su qualche affare, grazie anche a Giove che fa un blitz in Pesci, un punto del cielo che ti può portare anche un ristoro finanziario. Muoviti comunque sempre con cautela, non ti infilare in pasticci legali o in scontri con le autorità, soprassiedi. Interessanti per gli affari anche settembre e ottobre.

Salute

La straordinaria forza di Marte che ti ha sorretto lo scorso anno si esaurisce il 6 gennaio, ma non è un male, anche gli stimoli positivi a lungo andare risultano stancanti, e nel 2021 tu devi soprattutto rallentare i ritmi. Controlla la pressione sanguigna, tendi all’ipertensione, potresti soffrire d’insonnia, attento mentre pratichi sport, ossa e articolazioni sono fragili, anche i denti richiedono una cura maggiore, quanto tempo è che non fai una visita dal dentista? Da marzo a novembre la stella dell’energia è buona, anche l’eros è vivace. Giove contro ti avvisa che il fegato soffre, metti un lucchetto al frigo per contrastare gli attacchi di fame notturni.

Il giorno chiave

Lunedì 14 giugno, con Sole e Mercurio in Gemelli, Venere in Cancro, Marte e Luna nel tuo cielo, Nettuno e Giove in Pesci, Saturno in Acquario, Urano in Toro, Plutone in Capricorno.

