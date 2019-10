Scrive tutti i giorni al papà morto quattro anni fa e all'improvviso arriva la risposta

Chastity Patterson, una ragazza residente nella città americana di Newport, Arkansas, ha inviato dei messaggi al numero di telefono di suo padre quotidianamente dal giorno dalla sua morte, avvenuta quattro anni fa, fino a quando ha ricevuto una risposta.





«Ciao papà, sono io. Domani sarà di nuovo un giorno difficile!». Scrive la 23enne, nel suo ultimo messaggio inviato al padre defunto. «[...] Sono successe molte cose in questo breve periodo», scrive e ricorda i successi e le difficoltà della sua vita, che il padre non ha visto: la laurea, la relazione fallita con il fidanzato, la perdita di tutti i vecchi amici e la nascita di un nuovo amore. Ricorda che il cancro che ha sconfitto quando suo padre era vivo, non è tornato e che guida la stessa macchina di 4 anni fa.



«Sto molto bene, saresti così orgoglioso della donna che sono diventata ... [...] Volevo solo dire che ti amo e mi manchi davvero!». La ragazza ha continuato a scrivere messaggi del genere fino a quanto ha ricevuto questo messaggio:



«Mi chiamo Brad, ho perso mia figlia in un incidente d'auto nell'agosto 2014 e i tuoi messaggi mi hanno tenuto in vita. Quando mi scrivi, so che è un messaggio di Dio», recita la risposta. I messaggi della ragazza, infatti, arrivavano a un uomo che aveva perso la figlia qualche anni fa. «Per anni ho pensato di restituirti i messaggi, ma non volevo spezzarti il ​​cuore. Sei una donna straordinaria e vorrei che mia figlia fosse diventata la donna che sei [...] mi ricordi che Dio esiste», dice Brad e si scusa: «Mi scuso per aver averti costretta a affrontare tutto questo». © RIPRODUZIONE RISERVATA