Linda Cerruti, sfogo dopo i commenti sessisti alla foto con le 8 medaglie europee: cosa ha scritto

Festa rovinata per Linda Cerruti. L'atleta plurimedagliata che agli Europei di nuoto ha conquistato otto medaglie, sei d'argento e due di bronzo, si è trovata a fare i conti sui social con una fiumana di commenti volgari e sessisti che l'hanno offesa e amareggiata.

A scatenare l'orda di haters una foto al mare postata tre giorni fa in cui la nuotatrice festeggiava i propri successi sportivi in una posa scultorea, tipica del nuovo sincronizzato. Una verticale con spaccata in cui le gambe diventavano un medagliere in carne e ossa, pronto a sorreggere il peso dei suoi trofei. La stessa scattata agli Europei di Glasgow, dove si aggiudicò due argenti e cinque bronzi.

«Sono migliorata con tanto allenamento e anni di esperienza in più! Dietro alle mie medaglie (per le quali mi avete scritto in tantissimi) c’è tanto sacrificio – scrive orgoliosa Linda Cerruti –. Fin da piccola ho iniziato a studiare di notte per potermi allenare di giorno. In tanti mi chiedete se è dura allenarsi così… beh sicuramente è una vita ad incastro, ma che riserva tante gioie e bellissime esperienze! Auguro ad ognuno di voi di poter vivere o far vivere una vita fatta di sport ai vostri figli! Lo sport aiuta a crescere e insegna dei valori! Mi inorgoglisce vedere il Team Italy eccellere nei vari medaglieri europei, spero che questo porti maggiore attenzione verso gli “sport minori” in cui l’Italia sta ottenendo i risultati maggiori».

Non tutti gli utenti però sono apparsi interessati al Team Italy e al concetto di sacrificio sportivo. In quella figura acrobatica – questo il nome tecnico – molti hanno visto invece il pretesto per esprimere commenti che andavano ben oltre il semplice apprezzamento, scadendo nel becero insulto con chiari riferimenti sessisti.

Dopo tre giorni di silenzio, l'atleta ha deciso di rispondere ai tanti utenti che si sono presi la libertà di giudicare il suo corpo come si fa con un oggetto denunciando l'accaduto e postando alcune delle frasi. «Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare?» ha scritto con amarezza.

E ha aggiunto: «Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli. Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno “difesa” ed hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un’atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati. È questa l’Italia che orgogliosamente rappresento portando la bandiera tricolore in giro per il mondo».