Lino Banfi, l'appello in tv ai ladri dei gioielli di San Nicola: «vi prego, restituite tutto! »

Un appello ai ladri per recuperare le reliquie e i gioielli rubati dalla Statua di San Nicola a Bari. La richiesta arriva dall'attore Lino Banfi, che di fronte alle telecamere della trasmissione Chi l'ha visto? su Rai 3 si è rivolto direttamente a coloro che si sono introdotti furtivamente nella Basilica di Bari e hanno rubato reliquie, un anello e le offerte per la Statua di San Nicola: «Mi rivolgo a voi che avete fatto questo atto che non è bellissimo... Vi prego fatelo per me: restituite tutto!» dice l'attore, che conclude: «Se proprio avete bisogno di queste cose o dei soldi, in qualche modo si fa. Vedrete che gli stessi baresi vi aiuteranno. Semmai lasciate una lettera scritta. Vi prego... »

