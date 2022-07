«Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita». Una richiesta quella di Lino Banfi che spezza il cuore. Una disperazione che l'attore pugliese rilascia sulle pagine di Intimità in una lettera dedicata alla moglie Lucia. Lei che condivide la sua vita con Lino da oltre 60 anni, lei che sta perdendo pezzi di quella vita passata insieme a causa dell'Alzheimer. Nonno Libero non ha mai pensato di lasciare sola neanche per un secondo la sua metà e con lei vive nel dolore di questi momenti.

Un legame quello tra Lino e Lucia che nessuno potrà mai spezzare e sta tutta qui la richiesta singolare e drammatica fatta al Pontefice: inutile continuare a vivere senza di lei. E Papa Francesco avrebbe anche risposto a dirlo è proprio l'artista: «Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l'altro, lui pregherà per noi».

La loro storia d'amore

Lino e Lucia una lunga storia d'amore nata a Canosa di Puglia, quando lui era ancora un giovanissimo e non ancora famoso, e lei una ragazzina. Nel 1962 il matrimonio e da allora non si sono più lasciati: Lucia gli è sempre stata accanto, ha lasciato tutto per lui, e le sempre stata accanto. Poi però a causa della malattia i ruoli si sono invertiti ed è Lino a prendersi cura della donna ora. Ospite di Verissimo qualche tempo fa, Lino Banfi aveva raccontato che durante la pandemia, nei suoi rari momenti di lucidità si era lasciata andare a un’affermazione che gli aveva toccato il cuore in maniera profonda. «Mia moglie, in questo periodo, mi fa delle domande particolari. Qualche giorno fa mi ha detto ‘senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme? Perché, se muori prima tu, io non ce la faccio‘».