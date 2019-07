​​Lino Banfi compie 83 anni: «Il giorno che vorrei rivivere? Quello del matrimonio con mia moglie Lucia»

Giovedì 11 Luglio 2019, 19:44 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 19:58

“Vorrei rivivere il giorno in cui mi sposai con Lucia. Siamo una bella famiglia, quel giorno del matrimonio lo rifarei...”. E' questo il desiderio espresso da Lino Banfi alle telecamere de, il programma di Rai1 condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini. Dopo aver spento le candeline della torta a sorpresa fatta preparare per lui dalla figlia, il nonno più amato d'Italia rivela: “Non ho avuto una buona infanzia e neanche una buona adolescenza, nel 46’ subito dopo la guerra, a 10 anni i bambini giocavano dopo i bombardamenti, io invece andai in seminario a fare il prete".Banfi, tornato a Favignana sui luoghi che 33 anni fa ospitarono le riprese del film Il Commissario Lo Gatto, confessa: "Uscii dal seminario a 14-15 anni, ho continuato a studiare per due anni poi me ne sono andato in una compagnia di varietà, scappai via e da allora non sono più tornato. In Puglia ci sono stato poco, me la sto godendo adesso...”.