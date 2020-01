La lite tra vicine di casa finisce in tribunale: battaglia da 20.000 per colpa del gatto

Nicola Lesbirel was caught swapping Ozzy's collar for one with her own details on 🙀 https://t.co/gxueOCPqyw — Evening Standard (@standardnews) 16 gennaio 2020

Una donna britannica ha sostenuto una battaglia legale per diversi anni contro una vicina per impedirle di nutrire e prendersi cura del suo gatto, spendendo 20.000 sterline in spese legali, secondo quanto riferisce ilTutto è iniziato nel 2015, quandoha iniziato a notare che, il suo gatto di razza Maine Coon, restava a lungo lontano da casa e in più di un'occasione è tornato indossando collarini nuovi.La proprietaria, preoccupata per le lunghe assenze dell'animale, ha posizionato un localizzatore GPS e è riuscita a rintracciarlo fino alla casa di, una donna che viveva nelle vicinanze e che da anni nutriva il gatto.Hall e suo marito hanno informato la vicina che erano i proprietari di Ozzy e le hanno chiesto di smettere di prendersi cura del loro gatto. Tuttavia, le richieste effettuate sia tramite lettere, che sms e e-mail, non hanno avuto alcun effetto e per questo Jackie ha prevveduto a coinvolgere un legale per chiedere aiuto a un tribunale.Lesbirel ha negato di aver agito male e ha detto alla famiglia Hall che il gatto era molto «affettuoso» e era molto «attaccato» a lei e al suo territorio. Tuttavia, i proprietari hanno ribadito che il gatto era di loro proprietà, «Non te lo daremo», hanno chiosato i coniugi.Dopo che entrambe le parti hanno speso 20.000 sterline, una somma pari a quasi, Lesbirel ha firmato un accordo vincolante che stabilisce che non darà più da mangiare a Ozzy e ha anche promesso di non farlo entrare in casa sua.