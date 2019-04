Live non è la D'Urso, Morgan: Jessica mi ha incastrato. Asia Argento è una brava attrice

Giovedì 4 Aprile 2019, 00:57 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 10:31

Dopo Asia Argento ospite dell'Uno contro tutti nella quarta puntata di Live non è la D'Urso c'è Morgan . Il prossimorisponde alle accuse della ex moglie e lancia accuse choc anche contro la ex compagna: «Jessica mi ha incastrato. Asia Argento è una brava attrice».Marco Castoldi, in arte Morgan ospite della quarta puntata del nuovo talk del mercoledì sera di Barbara D'Urso ha risposto alle accuse delle madri delle sue figlie:e Asia Argento. «Lara è una mia priorità come AnnaLou - risponde Morgan - Jessica è andata via, ha deciso lei di portarla via, quando arrivavano i soldi ero un padre perfetto anche se non la vedevo, quando non li mandavo ero un padre degenere. Lei parla solo male di me. Adesso è brutto da dire, ma Jessica mi ha incastrato. Quando è rimasta incinta ovviamente le ho detto questa è la mia casa, ora è nostra, cresciamo insieme questa bambina. Per un certo periodo è anche andata bene, poi è sparita e ha iniziato a chiedere solo soldi. Non c’è stato più un minimo di considerazione umana. Io però credo che sia ancora tutto salvabile».Con Asia Argento Morgan ha avuto Anna Lou, che oggi ha 16 anni, anche la Argento lo ha accusato di non pagare gli alimenti. La D'Urso gli mostra il filmato della scorsa puntata dicendo che poi ha interrotto tutto perché la Argento è scoppiata in lacrime , Morgan ha commentato: «io non sono un bravo attore come lei. Quando Asia andava da Weinstein stava con me, ma non è che è tornata con i lividi. Io so quello che succedeva ma non lo dirò mai».