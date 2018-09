Lo Sparkling party milanese di Chantecler al ritmo di Anema e Core

Martedì 18 Settembre 2018, 17:28

Le eccellenze capresi in trasferta a Milano per lo sparkling party della storica gioielleria Chantecler organizzato in una location d'eccezione: la Palazzina Appiani, un tempo tribuna d'onore di Napoleone a due passi dall’Arena Civica del Parco Sempione, a Milano, oggi presidio FAI. Il gala, che si è tenuto domenica 16 settembre, ha visto trapiantarsi nella city un pezzo di isola azzurra: la band dell'Anema e Core, mitica taverna di Guido Lembo, è stata infatti la colonna sonora della serata milanese. Gli ospiti, accolti dalle prelibatezze dello Chef Nino Cannavale, chef e pasticcere aversano, hanno assistito ad un vero e proprio show culinario, in armonia con i sapori della tradizione gastronomica campana.Intermezzo teatrale con la lettura di un singolare carteggio tra Edda Ciano e Chantecler, affidato all'interpretazione di Michele Iaccarino su un testo di Angelo Crespi. Finale in allegria con il sound cento per cento caprese dell'Anema e Core. Gianluigi Lembo e la sua band hanno intrattenuto il pubblico con un repertorio fatto di tanta bella musica napoletana, mixata con le migliori hit dagli anni '60 fino ad oggi.L'imponente edificio che prende il nome dal celebre artista neoclassico Appiani, noto come il pittore del ciclo dei fasti di Napoleone, è stato il teatro scelto da Chantecler per celebrare la tradizione e le origini della maison, valori fondamentali di un'azienda familiare da settantanni simbolo di creatività e glamour.Innumerevoli le attrici che adoravano trascorrere le vacanze sull'Isola e che divennero clienti Chantecler: l'elegantissima Jackie Onassis, l'iconica Audrey Hepburn, l'inarrivabile Ingrid Bergman e ancora Maria Callas, Greta Garbo, Rita Hayworth, Liz Taylor e Grace Kelly. Come innnumerevoli sono le star internazionali che amano scatenarsi al ritmo dell'Anema e Core: da Naomi Campbell a Jennifer Lopez.Un binomio vincente, quello di Chantecler e l'Anema e Core, tutto made in Capri, tra stile , arte orafa e intrattenimento.