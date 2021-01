Il lockdown mette a rischio matrimonio e convivenze. «Richieste di separazione +60%»

Si sospettava, ma ora parlano i numeri. L'emergenza Covid sta mettendo a dura prova la tenuta della famiglia italiana. Secondo l'Associazione nazionale divorzisti nel 2020 c'è stato un aumento annuo delle separazioni del 60%. «Sono aumentate tantissimo le richieste di separazione dovute principalmente alla convivenza forzata», spiega Matteo Santini, presidente dell'Associazione nazionale avvocati divorzisti.

APPROFONDIMENTI SOCIETà Coronavirus, boom di richieste di divorzio dopo il lockdown LATINA Nozze ai tempi del Coronavirus, matrimoni civili tra cancellazioni e... LO STUDIO Lockdown, niente baby boom. Difficoltà economiche e paura del...

Covid, la ministra Bonetti: «La scuola che non riapre débacle di questo esecutivo»

Un maestra romana lancia la campagna #tutticonnessi: «Garantire internet a ogni studente»

Numeri leggermente diversi, ma altrettanto drammatici per l'Associazione avvocati matrimonialisti italiani. «La pandemia ha creato l'emergenza familiare non solo quella economica - dice il presidente dell'Ami, l'avvocato Gian Ettore Gassani -, che sottolinea non solo l'aumento delle richieste di separazioni ma denuncia anche un incremento di violenze all'interno della famiglia. Secondo l'Ami nel 2020 ci sono state un 30% in più di richieste di separazioni di cui la metà giudiziali, quindi non consensuali, un aumento del 20% dei femminicidi e un aumento del 70% di violenze all'interno della famiglia. Numeri che parlano da soli. Un dato che rimane costante nelle statistiche delle separazioni in era covid è la differenza tra il Nord e il Sud Italia.

50 anni fa il divorzio divenne legge. L'avvocato matrimonialista Marzia Sperandeo: «Io figlia della libertà»

Secondo entrambe le associazioni, le separazioni sono due volte maggiori al Nord rispetto a quello che avviene in Meridione: 450 separazioni ogni mille coppie al Nord e «solo» 200 al Sud (dati Ami). Infine, un ulteriore aspetto negativo del lockdown è stato quello del blocco dei tribunali: sempre secondo l'Ami sono 10 mila le coppie in attesa di un giudizio provvisorio, costrette a convivere sotto lo stesso tetto, loro malgrado.

Roma, madre e figlio trovati morti in casa: nessuno li aveva più visti da Natale

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA