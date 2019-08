Londra e la lotta al crimine tramite confezioni di pollo e patatine: al via la campagna #KnifeFree

Martedì 20 Agosto 2019, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 12:42

Nel Regno Unito e a Londra la lotta alla microcriminalità passa attraverso alette di pollo fritte. Per contrastare l'aumento di accoltellamenti di cui rimangono vittime soprattutto i giovanissimi, il Governo britannico ha dato il via a una campagna di sensibilizzazione: #KnifeFree. A segnalare l'iniziativa è il giornale Londra Italia.In cosa consiste la campagna? Nella distribuzione presso le più note catene di fast food di scatole porta cibo con la scritta #KnifeFree. All'interno di esse, sono riportate le storie di giovanissimi che al coltello hanno preferito lo sport, la musica, il teatro, la danza. Ad oggi sono state distribuite ben 321.000 confezioni in oltre 210 punti vendita in Inghilterra e Galles tra Morley’s, Chicken Cottage e Dixy Chicken.«Il Governo sta facendo tutto il possibile per affrontare questo tipo di violenza che che viene perpretata soprattutto tra i giovani – ha dichiarato Kit Malthouse, ministro per il controllo del crimine – incluso il rafforzamento della Polizia con 20.000 nuovi agenti che scenderanno presto lungo le nostre strade. Inoltre, le nuove squadre di strada #knifefree visiteranno minimarket, parrucchieri e negozi di barbiere, nonché luoghi di culto e centri comunitari di Londra, Manchester e Birmingham per incontrare e confrontarsi con le comunità locali».