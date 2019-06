Longo, il paladino della longevità: la dieta mima-digiuno e il sogno di un corpo che ripara se stesso

Martedì 11 Giugno 2019, 21:28

MILANO - Una vita più lunga, più sana e soprattutto più giovane.Valter Longo, paladino di longevità e “giuventologia”, ovvero degli anni e dell’energia.È italiano il genio che arriva fino a Los Angeles e che dirige oggi un intero istituto della University of Southern California, dove continua a perfezionare la sua dieta “mima-digiuno”. Un metodo preciso, scientifico, sposato tra gli altri da tanti atleti professionisti che puntano a rimanere in piena attività fino a quarant’anni e più.Una qualche perplessità, invece, sulla quella dieta mediterranea, sì straordinaria, ma da non distorcere in uno sproposito di quantità che possano snaturarla e renderla addirittura dannosa.Occhio alle quantità, dunque: di pasta, pane, pizza e in generale di carboidrati.Occhio al suo sogno, infine: quello di chi si batte contro le malattie del nostro tempo, il cancro su tutte, e che immagina un corpo in grado di riparare se stesso.