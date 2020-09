Loredana Bertè compie 70 anni e scrive a Mia Martini: «Auguri Mimí! Qui tutto bene...»

Dovevamo farle il regalo per i suoi 70 anni. Lo ha fatto lei a tutti noi. Loredana Bertè scrive un messaggio da brividi nel giorno della sua festa. E questo messaggio è diretto a sua sorella Mia Martini che anche lei, oggi 20 settembre, avrebbe compiuto gli anni: «Auguri Mimí! Qui tutto bene, tra una pandemia ed io che imparo ad usare i social anche se li odio. Qui ti amano sempre tutti e la tua musica va alla grande, quanto manchi. Stanotte ti ho messo la solita sigaretta ed un cioccolatino. Sí, sono 70 per me ma tu non scherzi con i tuoi 73! Ti amo e sei dentro di me in ogni istante sempre e per sempre».

Aveva iniziato la giornata con un "non sono ancora una signora" affidando a una delle canzoni più importanti della sua carriera un pensiero a questo traguardo di vita così importante. Poi, a metà giornata di questa domenica di settembre, una foto esce dall'album dei ricordi e finisce sul suo profilo ufficiale Facebook. Mia Martini abbraccia Loredana Bertè, esplode un sorriso e contemporaneamente parte il flash del fotografo. Uno scatto bellissimo come il messaggio della cantante per la sorella scomparsa il 12 maggio 1995.

Ultimo aggiornamento: 16:44

