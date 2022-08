Lorella Boccia disperata per la figlia che non dorme: «Certe notti è frustrante e snervante»

Lorella Boccia si sfoga in piena notte non riuscendo a dormire a causa della bambina Luce Althea avuta dal marito Niccolò Presta. La ballerina si è lasciata andare a uno sfogo social mentre cammina di notte in casa con la bimba in mano che non riesce a dormire.

Lorella si trova in vacanza con la famiglia in Kenya, ma proprio in questi giorni la piccola starebbe mettendo i dentini, con parecchi fastidi. La bambina non riesce a dormire bene e con lei i suoi genitori. La Boccia ha così pubblicato un video in cui si vede passeggiare in casa con la bimba in braccio. «Certe notti sono più dure di altre. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da due ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni cinque minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende. Certe notti è veramente frustrante e snervante», scrive e poi aggiunge: «Papà intanto è sveglio ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con la ninna nanna, coccole e carezze. Forse ci siamo quindi corro a letto».

Uno sfogo che mostra la vita di una mamma, che tanti genitori potranno comprendere, tanto che alla fine della didascalia aggiunge "piccolo sfogo da donna". A Lorella, infatti, è arrivato tutto il supporto delle mamme, ma non solo, visto che ha fatto sapere di essere stata travolta da messaggi di supporto e comprensione.