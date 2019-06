Lorella Boccia e Niccolò Presta sposi: le foto del matrimonio, l'abito e tutti i dettagli

Lunedì 3 Giugno 2019, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’estate è stata inaugurata da un grande evento che ha visto protagonista una giovane coppia molto chiacchierata dello show business, il matrimonio tra il producer e agente Niccolò Presta ed la conduttrice e ballerina Lorella Boccia.Sabato 1 giugno 2019 alle ore 17.30 circa, la coppia è diventata ufficialmente Marito e Moglie con un ‘Si’ emozionato pronunciato davanti l’altare della Chiesa Gran Madre di Dio nel cuore della Capitale, davanti l’emozione e la gioia di parenti e amici.Presta Jr. e Boccia entrambi puntuali sono stati accolti da una piazza emozionata e gremita di fotografi intervenuti per celebrarli. Testimoni della Sposa la sorella Anna e Lucio Presta; testimoni dello Sposo gli amici d’infanzia Andrea e Gianmarco.Dopo la Santa Messa celebrata dal Parroco Don Max a seguire il party blindatissimo presso il Castello Tor Crescenza alle porte di Roma ed a pochi chilometri dalla Chiesa. Al centro della cerimonia seguite dalla Wedding Planner Eva Presutti su volontà degli Sposi delle decorazioni floreali con la notevole presenza di rose bianche, fiore preferito della coppia e dal forte personale valore simbolico.La Sposa per la speciale occasione ha scelto la griffe ‘Blumarine’ di Anna Molinari; entrambi applauditi dai presenti. Protagonista della giornata, Lorella Boccia è apparsa bellissima, solare, elegante, sensuale e glamour conquistato i presenti e gli occhi sempre più innamorati dell’ormai attuale marito Presta Jr.Il primo abito scelto è stato realizzato a linea sirena con una lunga coda ed un corpino costruito in pizzo rebrodè a nudo con intagli che hanno seguito la silhouette del corpo ricamato a mano con micro cristalli Swarovski, in abbinamento alla leggerezza della gonna in raso di seta fluido usato dal lato opaco in colore bianco naturale; cappa in chiffon di seta con intagli di pizzo rebrodè nel fondo applicati e ricamati a mano. Infine, la décolleté bianca con cinturino alla caviglia.Il secondo abito, vera sorpresa della sera, è stato pensato come smoking. Blazer tailoring in cady bianco naturale e rovere in raso di seta con più di 3000 cristalli Swarovski applicati, abbinati al pantalone palazzo in cady con banda sul fianco con cristalli Swarovski e micro corsetto. A completare il look una décolleté in raso interamente ricoperta di cristalli Swarovksi.Applaudito anche lo Sposo che ha attirato la curiosità su di esso per via del look accattivante che ha saputo rappresentare al meglio il suo animo unendo il glamour e la tradizionalità con la doverosa modernità. Niccolò Presta si è così affidato all’amico stilista Robert Cavalli; lo Sposo per indole professionale è molto attento ai giovani talenti e l’occasione è stata giusta per farsi realizzare l’outfit su misura dalla genialità del noto Cavalli Jr. che con il suo brand ‘TripleRRR’ sta conquistando il mondo grazie al suo raffinato estro. Nessun cambio d’abito per lo Sposo.Al centro della giornata le due fedi ‘NOI2’ in oro giallo del noto brand ‘Damiani’ che ha accompagnato, ancora increduli del lieto evento, Niccolò Presta e Lorella Boccia nel giorno più bello della loro vita.Presta Jr. e Boccia sono una giovane coppia molto amata dai media, pubblico e colleghi per via della loro estrema eleganza, educazione e semplicità. Anno dopo anno, con estrema determinazione, si sono ritagliati un piccolo spazio nel mondo dello spettacolo. Lei creatura di ‘Amici di Maria De Filippi’ e lui influente producer che gestisce l’Arcobaleno Tre una nota società di servizi per lo spettacolo hanno saputo donare il loro sincero sorriso ai presenti accorsi numerosi. Antonella Clerici, Ezio Greggio, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Flavio Briatore, Paolo Ciavarro, Marcello Sacchetta, Veronica Peparini, Andreas Muller e molti altri sono state le presente Vip. Il taglio della torta subito dopo la mezzanotte è stato accompagnato dal brano ‘Io e Te’ del celebre Vasco Rossi con una cornice di fuochi d’artificio e cascate di luci che hanno illuminato il giardino del Castello e i due innamorati.