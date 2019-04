Lorella Cuccarini, l'agente dei vip Presta: «Se tornerà in tv non sarà perché è sovranista»

Lucio Presta ospite "AdnKronos Live" per presentare il suo libro "Nato con la camicia" (Mondadori) in cui racconta la storia della sua formazione prima che diventasse uno dei manager più importanti della televisione, svela alcune chicche televisive. Puntando su un fatto: se Lorella Cuccarini tornerà su Rai1 nella prossima stagione non sarà per le sue recenti dichiarazioni sovraniste.



Vita in diretta, Francesca Fialdini via dal programma? Ecco chi potrebbe sostituirla Roberto Benigni in tv come regalo di Natale. E poi Bonolis e un atteso ritorno di Lorella Cuiccarini.

Si dice che a Lorella Cuccarini possa essere affidata "La Vita in diretta" anche dopo le sue dichiarazioni sovraniste? «Non ci sono proprie notizie da questo punto di vista e credo che a Lorella qualunque cosa le affidassero non potrebbe essere figlia di due dichiarazioni, frutto di un suo pensiero e di una sua riflessione. Le cose che verranno affidate alla Cuccarini sono invece frutto di 30 anni di carriera inappuntabile e irraggiungibile», ha detto Presta.





Presta parla poi di un possibile ritorno di Benigni. «Mi piacerebbe rivedere quanto prima Roberto Benigni in tv, adesso deve terminare di girare con Garrone (l'attore interpreta Geppetto nel Pinocchio del regista romano, ndr) ma spero che il prossimo Natale sia foriero di belle cose. C'è una bella idea, un'idea nuova - svela Presta - Ogni volta che Benigni appare in tv è un bel regalo. Certo, per prepararsi ha i suoi tempi. E del resto se andasse spesso in onda non sarebbe più un evento. Come dice lui per una buona improvvisazione servono mesi di prove».

Spazio anche per Bonolis. «Paolo farà una puntata de 'Il senso della vità da Matera, Capitale Europea della cultura, nel prossimo autunno».

Martedì 9 Aprile 2019

