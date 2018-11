GfVip, Lory Del Santo: «A 17 anni non ero procace come le mie amiche. Mia madre ha colpe»

Giovedì 8 Novembre 2018, 19:44 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lory Del Santo, un altro dramma segreto nella sua vita. Nella casa del Grande Fratello Vip, l'attrice si sta raccontando ai suoi compagni d'avventura, dagli aneddoti più divertenti ai grandi dolori che l'hanno attraversata. Dalla morte del figlioletto Conor, alla scomparsa del figlio Loren pochi mesi fa.Ma anche l'adolescenza di Lory non sarebbe stata facile, a causa di una grave mancanza. L'attrice lo avrebbe raccontato a Ela Weber e Jane Alexander: «Quando ho avuto il primo ciclo...». Ma andiamo con ordine.Lory Del Santo avrebbe raccontato di come sia stato duro a 17 anni vivere il cambiamento del suo corpo senza l'appoggio di nessuno. A causa del mancato rapporto con la madre, avrebbe avuto problemi a livello sociale: «Non ero procace come le mie amiche e mi sentivo insicura e ingenua rispetto a loro, che erano sempre un passo avanti rispetto a me». Poi, l'episodio drammatico legato al: «Sono andata da mia madre - conclude - perché non sapevo nemmeno cosa fosse il ciclo e mia mamma mi ha semplicemente detto».