«Luca Argentero? Il giorno che lo picchieranno sarà troppo tardi». La risposta dell'attore è epica

Haters contro Luca Argentero. L'attore ha replicato su Twitter ad un commento offensivo nei suoi confronti: «Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi». E l'attore non si è risparmiato: «Come sei maschio, sono tutta un fremito» ha scritto, ottenendo molti consensi dai fan.

Non è la prima volta che Luca Argentero si ritrova a replicare agli haters. Quando era atteso come ospite al Festival di Sanremo 2022 ma purtroppo un drammatico imprevisto, cioè la morte del suocero, padre di Cristina Marino, lo costrinse a non presentarsi. La pagina satirica Live Spinoza proprio quel giorno fece ironia su Twitter scrivendo: «Luca Argentero non è a Sanremo per lutto. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe». Queste parole scatenarono l'ira dell'attore che, commentò il posto con: «Ma vaffanc***» .