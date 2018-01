Luca Capuano, il dramma dell'attore di 'Centovetrine': «Mia moglie, il tumore e la chemio devastante»

«Un anno fa a mia moglie è stato diagnosticato un linfoma. Ma non ha mai mollato». ​Luca Capuano, attore di "Centovetrine" e "Le tre rose di Eva", dalle pagine del Corriere.it che riporta "Grazia", racconta il dramma della moglie Carlotta Lo Greco, anche lei attrice, 38enne e madre di due bimbi.«Mia moglie ha attraversato mesi di fatica e di dolore - dice Luca Capuano, 40 anni, "Grazia" - Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la radioterapia. Ha perso i capelli e ha visto il suo corpo modificarsi. E’ stata travolta da una fatica che la teneva interi giorni a letto».«La consideravo fragile - dice l'attore a "Grazia" - Adesso so di avere una moglie tosta. Ho conosciuto una donna che non ha mai mollato».- dice Carlotta Lo Greco a "Grazia" - non volevo che crescessero senza la loro mamma. Oggi ho cose che prima non avevo: la gioia di essere qui. Adesso, la vita la vedo e la sento ovunque mi giri».