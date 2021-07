Luca Parmitano esulta al gol dell'Inghilterra, boom di insulti su Twitter. L'astronauta: «Ecco perché l'ho fatto»

Una gaffe che si può definire "spaziale" quella di Luca Parmitano che su Twitter ha esultato per il gol del vantaggio dell'Inghilterra contro l'Italia realizzato da Luke Shaw dopo soli due minuti. «What an amazing gol! Well done, England» (Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterrà, ndr). Un'esclamazione, quella dell'astronauta italiano dell'Esa, scritta di getto sui social, ma che non è passata inosservata all'occhio attento degli internauti.

Gli utenti infatti, sorpresi, hanno commentato ricoprendo di insulti Astroluca: «Guarda che se continui così la prossima volta nello spazio ti ci lasciamo..», scrive un internauta. «Luca, hanno segnato gli inglesi eh? Inglesi!», scrive un altro. «Oh Luca ti hanno hackerato l'account?», si sorprende un altro ancora.

What an amazing goal! Well done England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Luca Parmitano (@astro_luca) July 11, 2021

Tanto che l'astronauta è costretto, subito dopo, a correggere il tiro con un altro tweet: «Per info: ovvio che tifo Italia -scrive Parmitano- Ma lo sport deve essere rispetto per l'avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare!».