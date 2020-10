Lucia, prima (e unica) arrotina d'Italia: «La mia bottega simbolo di libertà»

La prima arrotina d'Italia è ad Ercolano. Lucia Stasio, 38 anni, decide di continuare la tradizione della sua famiglia e porta alla città dei papiri un nuovo primato. La sua è una storia di orgoglio che affonda le radici nel Molise, nel paese che ha esportato arrotini in tutta Italia, Sant'Elena Sannita, in provincia di Isernia. «Nella mia famiglia spiega Lucia coltelli e mole sono una tradizione. Ancora oggi custodisco con orgoglio il banco centenario di nonno Raffaele che dal Molise andava a Napoli, come ambulante, girando nei quartieri per ridare il taglio agli utensili». Figlia di Felice Ciro e di Angela, Lucia ha un diploma da ragioniera e una specializzazione come operatrice socio-sanitaria. «Papà è morto a giugno dello scorso anno; per mesi abbiamo tenuto il negozio chiuso, non riuscivamo a decidere cosa farne. Papà avrebbe voluto che mio fratello Raffaele continuasse il suo lavoro, che prendesse il testimone come lui aveva fatto con suo padre, e suo padre prima ancora di lui. Ma Raffaele di fare l'arrotino non ne ha mai voluto sapere, ha scelto l'Arma dei carabinieri e vive a Cremona. Io, invece, sono sempre stata attratta dal lavoro di papà e passavo tanto tempo con lui, gli rubavo il mestiere con gli occhi. Guardavo le sue mani sapienti accompagnare le lame sulla ruota. Io ero lì, ammirata, da piccola affascinata dalle stelline che produceva affilando ma lui non era contento di vedermi affilare, temeva che mi potessi far male».

Non era considerato un mestiere per femmine quello dell'arrotino e la vulgata portava e porta con sé il pregiudizio misogino del questo si può fare e questo no. Ma Lucia Stasio dai pregiudizi non si è fatta condizionare. «Durante il periodo di chiusura in casa per la pandemia aggiunge ho a lungo riflettuto e ho capito che quello che è stato il lavoro di papà, di nonno mio, del mio bisnonno non poteva finire. I loro sacrifici, il loro impegno, una tradizione centenaria che caratterizza i santelenesi emigrati all'inizio del secolo scorso in Campania e in Lazio non dovevano morire solo perché l'arrotino è sempre stato solo maschio». Lucia, con il suo lavoro di operatrice sociosanitaria, con il suo stipendio certo, guardava il negozio chiuso di don Ciro e cercava di lenire l'imbarazzo del cuore che soffriva di fronte a una storia che sembrava essersi chiusa per sempre con la morte. Sentiva che quel destino doveva essere cambiato. «Avevo acquisito tante competenze ma mi mancava la pratica continua. Mi è venuto in aiuto un cugino di papà, Carmine Stasio, che fa l'arrotino a Secondigliano. Finito il periodo di chiusura forzata sono andata da lui e ho studiato e mi sono esercitata fino a quando ho avuto il suo placet. Ora sei pronta mi ha detto puoi fare da sola».

Così Lucia Stasio ha lasciato il lavoro, ha rimesso a nuovo il negozio, ha riempito le nuove vetrine di forbici, coltelli, attrezzi e strumenti affilati per ogni uso - tutti realizzati nella patria delle lame, sempre molisana, Frosolone, in quel centro di sapienza artigiana e industriale che è l'opificio di Domenico Fraraccio - ed è partita. In primo piano ha messo l'antica mola di nonno Raffaele, datata 1924. Il nome della bottega tiene in vita papà Felice Ciro che ad Ercolano iniziò a lavorare 51 anni fa. Lucia Stasio da oggi apre le porte di un antico mestiere all'universo femminile, diventa la prima arrotina d'Italia, con la bottega a 50 metri dall'ingresso degli scavi di Ercolano, e incarna un simbolo di libertà.

