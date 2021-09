Luciano Spinelli, influencer da 7 milioni di follower su Tiktok, dà voce alla nuova collezione del brand campano Colourbook

Uno dei tiktoker tra i più seguiti del mondo, con oltre 7 milioni e mezzo di fan; un canale YouTube che vanta oggi quasi 750.000 iscritti e un profilo Instagram da 2 milioni di follower: Luciano Spinelli, il ventunenne che ha iniziato la sua carriera sui social per gioco e che oggi è un vero punto di riferimento per la generazione Z, selezionato da Forbes come uno dei 100 più influenti under 30 italiani, affianca il brand Colourbook, di proprietà dell’azienda campana Lagicart, per la presentazione della nuova collezione Back to School 2021-22.

Con due libri all’attivo, il titolo di Muser of the Year 2017, la partecipazione anche ad alcune trasmissioni Tv, come Junior Bake Off e Viva Raiplay ed un’esperienza da doppiatore nei film animati “La Famiglia Addams” e “Luca”, Luciano fa scoprire sul suo profilo Instagram, in anteprima ai suoi followers, da luglio a settembre, tutte le ultime novità per la scuola, ma anche per l’ufficio, di Colourbook.

L'influencer incarna valori positivi e punta sulla leggerezza, impegnandosi comunque in modo attivo anche nel sostenere campagne di sensibilizzazione, prendendo a cuore temi come bullismo, cyberbullismo, razzismo e fake news.

Ed è proprio con la sua personalità allegra, spontanea e coinvolgente che si fa portavoce di un ritorno tra i banchi divertente e creativo, ma anche useful, dopo un difficile anno di restrizioni.