Luigi Favoloso riappare su Instagram: «Sono qui, ma stanotte vado via»

Luigi Mario Favoloso, la storia su Instagram dopo la scomparsa: «Ecco dove sono. Offro mille euro a chi...». L'ex gieffino ha appena pubblicato sul suo account una serie di stories in cui rivela dove si trova.

Ecco le parole di Luigi Mario Favoloso: «La mia domanda è, ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre caz***? E soprattutto non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere? Io sono a Yerevan, la capitale dell'Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un'altra nazione».

E conclude: «State dicendo un mucchio di caz***. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta».

Ultimo aggiornamento: 18:26

