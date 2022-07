Luigi Salsi, trovato morto l'escursionista scomparso il 20 luglio: il cadavere in fondo a un dirupo

Era scomparso il 20 luglio, e le ricerche sono finite con un tragico epilogo. Nel pomeriggio è stato trovato morto Luigi Salsi, esclursionista 78enne di Cavezzo (Modena): il suo corpo è stato trovato in fondo ad un dirupo, non lontano dal Cimoncino dove dell'uomo si erano perse le tracce.

Di lui non si avevano più notizie da dieci giorni, dal 20 luglio, cioè da quando era scomparso nel nulla mentre stava camminando insieme alla moglie sull'Appennino modenese. A notare la salma sono stati gli uomini del Soccorso alpino. L'anziano sarebbe dunque scivolato accidentalmente finendo nel dirupo. Proprio questa mattina erano riprese le ricerche coordinate dalla prefettura di Modena, per questo nelle zone delle ricerche erano tornati in azione carabinieri, vigili del fuoco e, appunto, Soccorso alpino.