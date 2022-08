Avere Luis Fonsi a pranzo e chiedergli di cantare "Despacito". L'occasione per lo staff del "Kalua", famoso locale di Mykonos (Grecia), era troppo ghiotta. Così hanno provato a coglierla. Con la base della canzone in sottofondo sono andati dall'artista portoricano chiedendogli di cantarla. E lui non li ha delusi. Luis Fonsi si è alzato in piedi e si è scatenato, creando un momento indimenticabile per tutti i presenti.

APPROFONDIMENTI CHE SFILATA Jennifer Lopez, regina di Venezia per Dolce&Gabbana: le modelle... YOUTUBE YouTube, Baby Shark è il video più visto della storia:... TELEVISIONE Imaginaction, l'edizione dei record: con il drive-in musicale...

Luis Fonsi si scatena a Mykonos

Il cantante era a pranzo con la compagna Agueda Lopez e la conduttrice televisiva Lili Estafan, incontrata per caso al Kalua, che si trova sulla spiaggia di Paraga, a Mykonos. Così, spinto proprio dall'amica Lili, ha deciso di esibirsi, facendo impazzire i presenti. Il portoricano ha prima cantato in piedi davanti al suo tavolo, poi si è lasciato andare e ha cominciato ad arringare i presenti, salendo sul divano. «Che fortunati», commenta un utente sotto al video, che su TikTok è diventato virale.

Noel Gallagher si emoziona a Ibiza

La scena vista a Mykonos non è ovviamente un evento unico. Una cosa simile l'ha vissuta Noel Gallagher a Ibiza. L'ex Oasis, in vacanza con la famiglia, è stato riconosciuto durante un pranzo e i commensali hanno cantato "Wanderwall", mentre lui osservava emozionato e un po' imbarazzato. Questa settimana il rapper americano Macklemore ha invece fatto "irruzione" durante le celebrazioni di un matrimonio, che si stavano tenendo nel suo stesso hotel, e si è messo a cantare per gli sposi.