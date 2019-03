Luke Perry, il ricordo commovente della figlia Sophie: «Oggi mi manchi di più»

Lunedì 25 Marzo 2019, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 18:05

Sono trascorse tre settimane da quando Luke Perry è morto e la figlia Sophie prova a esorcizzare il dolore della perdita pubblicando le foto in compagnia del padre. Nell'ultima si lascia andare a un piccolo sfogo. «Oggi mi manchi di più», scrive su Instagram. La star di Beverly Hills 90210 aveva poco più di cinquant'anni.Sui social, la diciottenne ha scelto di condividere uno scatto in cui era in auto con il papà e con il loro cane. Un selfie in cui entrambi sorridono e hanno lo sguardo sereno. Sophie sta cerando di affrontare il dolore per la scomparsa precoce del genitore. I followers cercano di consolarla come possono per un lutto che non è facile superare, soprattutto quando si è giovanissimi. «Non so cosa si debba fare in una situazione come questa, nessuno ti insegna a gestire momenti del genere», aveva dichiarato.Sophie lavora come volontaria in Malawi e spesso però si trova a dover replicare all'accusa di strumentalizzare il dolore. «Ho 18 anni, non ho chiesto io questa attenzione, sono ferita, triste, la morte di mio papà era la cosa peggiore che potesse capitarmi. Ma non rimarrò a piangere nella mia stanza solo perché lo dice internet: mio padre sarebbe il primo a non volerlo».