Luna di miele separati dopo il sì: ecco come nasce l'ultima tendenza

Lunedì 18 Marzo 2019, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 17:28

Sempre più coppie scelgono di fare la luna di miele separatamente e alla base di questa tendenza secondo gli esperti ci sarebbero fattori socio-culturali. Ciò che è certo è che gli sposi che decidono di raggiungere mete diverse per celebrare la loro luna di miele non hanno paura di rompere con la tradizione.Senza dubbio viaggiare separatamente dopo aver detto il tanto sospirato Sì può sembrare stravagante per molti, ma diversi fattori portano sempre più coppie a decidere di godersi separatamente la luna di miele.Alcuni casi citati dal The New York Times suggeriscono che alcune coppie decidono di raggiungere destinazioni diverse, l'una distante migliaia di chilometri dall'altra nella convinzione che le esperienze vissute separatamente possono essere più preziose di quelle vissute insieme.«Nessuno di noi due voleva essere dove era l'altro», ha raccontato Irene O'Brien, 37 anni, che nel 2016 ha vissuto la sua luna di miele in Canada, mentre il marito ha visitato la Francia. «Siamo tornati a Dublino, in Irlanda, pieni di storie da raccontarci, abbiamo chiacchierato tanto dei nostri viaggi e siamo stati veramente contenti di ritrovarci per condividere i nostri ricordi: è stata la luna di miele perfetta, anche se imperfetta», ha aggiunto la donna.Altre coppie con interessi turistici diversi preferiscono raggiungere mete diverse per essere sicuri di godersi il viaggio, senza costrizioni.Nel 2017, Pawel Frackiewicz, 33, ha trascorso parte della sua luna di miele con il coniuge, tuttavia poco dopo ha scelto di continuare a godersi la vacanza mentre il marito ha impiegato il suo tempo per fare un'esperienza di volontariato in India. «L'abbiamo fatto perché ci piace viaggiare da soli», ha racconta Pawel.«È una pratica moderna molto individualista, di grande efficienza», ha spiegato William Powers, 48 ​​anni, la cui luna di miele con la moglie è stata la realizzazione di viaggi di lavoro in paesi lontani migliaia di chilometri.Gli analisti riconoscono che questa pratica riflette un cambiamento sociale e culturale.«Francamente, l'idea di viaggi di nozze separati può indicare la continua evoluzione del matrimonio», ha detto Jessica Carbino, sociologa, che sottolinea che il fenomeno può essere considerato come il «riconoscimento della coppia che una persona non può soddisfare tutte le aspettative dell'altra».Lisa Marie Bobby, direttrice di un centro di consulenza psicologica a Denver, Colorado, ha messo in evidenza che questa scelta può essere interpretata come un segno di benessere emotivo a lungo termine. «Anche se i viaggi di nozze separati possono sembrare estremi, le coppie altamente individualizzate possono vedere la loro indipendenza e le loro esperienze separate come una forza in più nel loro rapporto», ha ammesso.