M5S, Sabatini: «Tradimenti e colpi bassi, io e Davide Casaleggio abbiamo vinto un premio e aspettiamo due gemelli»

Enrica Sabatini e Davide Casaleggio aspettano due gemelli. La notizia è stata comunicata su Facebook da Sabatini con un lungo post in cui annuncia pure che Rousseau, la piattaforma digitale che utilizzava il M5S, ha vinto un premio.

«Rousseau ha vinto il 2021 Digital Democracy Impact Award. Un riconoscimento internazionale che ci premia come la migliore piattaforma di democrazia digitale nella categoria impatto tra le 22 più importanti al mondo». Ad annunciarlo su Facebook è Enrica Sabatini, socia e responsabile dell'associazione Rousseau, che oggi, in un'intervista al Corriere della Sera, ha annunciato l'addio alla sede di via Morone.

Nel post su Fb Sabatini, che dedica il premio a Gianroberto Casaleggio parlando anche di «ingratitudine» verso il cofondatore del M5S, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «In questi anni - scrive - abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà per realizzare questo progetto. Abbiamo dovuto far fronte a scorrettezze, colpi bassi, tradimenti - e con il tempo e le modalità giuste farò chiarezza anche su tutto questo - soprattutto da parte di persone più vicine o che dal nostro lavoro hanno ottenuto i maggiori benefici. È stato un percorso difficile e per molti aspetti anche doloroso perché ha messo in discussione molte certezze e provocato cocenti delusioni».

«Ma, c'è un MA. Potente, significativo e di inestimabile valore. In questo riconoscimento sono racchiusi 5 anni straordinari che hanno reso la mia vita incredibilmente ricca di sfide, di nuove competenze, di amici veri, di un team di lavoro eccezionale e, soprattutto, di un rapporto speciale e unico: quello con Davide. Condividere gli stessi sogni ci ha fatto scoprire negli anni di voler condividere anche una vita insieme e che presto vedrà l'arrivo di due meravigliose vite che stanno crescendo dentro di me», scrive ancora Sabatini raccontando dell'attesa di due gemelli.