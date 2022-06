Fedez e il commento choc dell'hater: «Ma non era in punto di morte?». Lui s'infuria e risponde così

Sono passati appena tre mesi dalla difficile operazione per rimuovere il tumore al pancreas. Eppure Fedez è tornato a pieno regime alla sua vita mondana e piena di impegni, rincarando addirittura la dose con un concerto organizzato insieme a J-Ax. Il LoveMi si svolgerà domani, martedì 28 giugno, in piazza del Duomo a Milano. Ma c'è chi sui social ironizza sulla malattia del rapper milanese che, giustamente, decide di rispondere a tono.

APPROFONDIMENTI SUPER SEXY Chiara Ferragni nude look al concerto, la maglietta che sfida la... L'EVENTO Fedez, ultime prove prima del gran concerto a Milano con J-Ax:...

No. Però tu sei un coglione 💖 https://t.co/4aCXxCueGQ — Fedez (@Fedez) June 27, 2022

Alla vigilia del concerto completamente gratuito e in diretta tv su Italia 1 a partire dalle 19:00, su Twitter spunta un post davvero insensato. Nelle ultime ore, infatti, un utente Twitter ha commentato la presenza del rapper in tv con un messaggio di cattivo gusto e colmo di odio: «Ma non era in punto di morte?». Parole sgradevoli rimbalzate sul web fino al diretto interessato. La replica di Fedez è a tono.



Fedez ha replicato a tono al messaggio sgradevole dell'hater: «No. Però tu sei un cogli*ne» è la risposta del rapper che ha conquistato tantissime reazioni e applausi dai tanti fan che domani non vedono l'ora di godersi il concerto a scopo benefico organizzato dai due rapper amici che finalmente hanno fatto pace.