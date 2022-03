Morta Madeleine Albright, la prima donna segretario di stato Usa: aveva 84 anni ed era malata di cancro

Madeleine Albright è morta. È stata la prima donna segretario di stato Usa e ha contribuito a forgiare la politica americana dopo la Guerra fredda. Albright aveva 84 anni ed era malata di cancro. Lo riferisce la famiglia. Nata Marie Jana Korbelova, nell'allora Cecoslovacchia, si trasferì negli Stati Uniti con la famiglia nel 1948. Albright ha ricoperto la carica di segretario di stato americano con Bill Clinton, dal 1997 al 2001.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

Un mese fa si scagliava così contro Putin: «Errori storici»

Esattamente un mese fa, alla vigilia dell'invasione militare russa dell'Ucraina, Madeleine Albright ha scritto un editoriale per il New York Times nel quale contestava gli «errori storici di Putin» e il suo «revisionismo per creare un pretesto per l'invasione». Ricordava anche di essere stata la prima esponente del governo americano a incontrare Vladimir Putin, dopo che divenne presidente il 31 dicembre 1999, «era piccolo e pallido, così freddo che poteva essere un rettile».

«L'affermazione assurda e revisionista di Putin che l'Ucraina sia stata interamente creata dalla Russia e di fatto sottratta all'impero russo è completamente in linea con la sua visione deformata del mondo», scriveva l'ex segretario di Stato, aggiungendo che «la cosa che mi ha inquietato di più, è il tentativo di usarla per creare il pretesto per un'invasione in vasta scala».