Dennis Rodman, campione Nba, rivela: «Madonna mi offrì 20 milioni per metterla incinta»

«È stata una cosa passeggera ma intensa - aggiunge il 5 volte campione Nba, che nel '94 giocava per i San Antonio Spurs - Ci siamo trovati nel momento perfetti: la sua carriera al tempo era in una fase di stallo mentre io ero in ascesa. Ci siamo motivati a vicenda, riuscendo per un po' ad andare nella stessa direzione».

Giovedì 19 Settembre 2019, 23:25 - Ultimo aggiornamento: 20 Settembre, 06:30

Una ricca offerta, ma lasciata cadere. «Mi offrì 20 milioni di dollari per metterla incinta». L'ex superstar dei Chicago Bulls, Dennis Rodman, torna a parlare, alla trasmissione radiofonica 'The breakfast club' della relazione con la popstar, Madonna, a distanza di 25 anni con questa clamorosa rivelazione. La love story tra la cantante e il campione Nba è durata pochi mesi nel 1994 quando sono stati una delle coppie più chiacchierate degli Stati Uniti.