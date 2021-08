Sardegna, la somiglianza della Madonna Stella Maris con l'organo riproduttivo femminile scatena il web

Valanga di polemiche per la statua della Madonna Stella Maris, meglio nota come "Madonna dei naviganti", posta nei pressi della Torre di Longonsardo, a Santa Teresa di Gallura in Sardegna, la cui somiglianza con l'organo riproduttivo femminile ha scatenato il web.

La foto della statua realizzata dalla scultrice Maria Scanu è stata pubblicata il 20 agosto su Facebook nel gruppo Sardegna Che Passione sono impazzati migliaia di commenti e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati