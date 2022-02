L'anziana mamma, ossessionata dai Bambi, sta morendo. La figlia porta un cucciolo di cervo al suo capezzale

Le immagini sono toccanti. Tenerissime, raccontano di un sogno divenuto realtà. Sì perché, proprio come nelle favole, questa storia dimostra che non si è mai troppo grandi per sognare. Nemmeno se si è ormai vecchi e malati. Lo sa bene la mamma di Lisa McDonald, australiana di Melbourne, che ormai in là con gli anni e molto malata, ha visto realizzarsi il suo sogno più desiderato quando, forse, non ci sperava più.

La donna e l'amore per Bambi

L'anziana, infatti, come ha spiegato sul gruppo della pagina social The Kidness Pandemic, sua figlia Lisa che ha diffuso le immagini, è da sempre innamorata dei Bambi, dolci cuccioli di Disneyana memoria. Tanto che, ha scritto Lisa, "La casa ne è piena. Rappresentati in statuine e oggetti vari, i Bambi di mia madre sono dappertutto". E poi, "Persino ora che è molto malata, indossa una maglietta che li raffigura e con la quale vuole sia persino essere seppellita".

La salute della donna

La salute della donna, negli ultimi giorni, è molto peggiorata. Si teme un aggravamento ulteriore che, stavolta, potrebbe non riuscire a superare. Eppure, quella che è una vera e propria ossessione per i suoi cuccioli immaginari, è ancora ben presente. Così, Lisa decide di farle un regalo. Insieme alla sorella, riescono a trovare una coppia, Chris e Simone, che hanno una piccola fattoria. Tra i loro animali, i due posseggono anche un cucciolo di cervo che, incredibile ma vero, hanno chiamato proprio Bambi. È fatta. "Bisogna che veniate subito da noi. Prima che sia troppo tardi".

Il regalo

La coppia si mette in viaggio e dopo due ore e mezza di strada sono finalmente a destinazione. Scesi dall'auto, prendono in braccio Bambi e finalmente tutti insieme, entrano in camera da letto. "Hello". La donna non crede ai suoi occhi. Quello che ha di fronte e che cerca di accarezzare allungando la mano, non è una statuina e neppure un pelouche. Le brillano gli occhi e per un attimo dimentica tutto. Persino il dolore. La scena è ripresa dalla stessa Lisa. E poco importa se l'obiettivo è malfermo e le luci non sono un granché. Il sogno s'è avverato e tanto basta. Il resto, almeno per stavolta, non conta più.