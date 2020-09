Venezia, Mads Mikkelsen omaggia l'Italia con la mascherina "tricolore"

«Forza Italia». Occhi inconfondibili, impossibile non riconoscerlo anche con la mascherina. Mads Mikkelsen fa "sobbalzare" i server italiani con l'omaggio social al nostro Paese. Un incitamento che non è passato inosservato ai milioni di fan dell'attore danese nato a Osterbro nel 1965. Hannibal (!), Il Sospetto, Casino Royale e aggiungete quello che più vi piace nella lista dei film a cui ha partecipato. Mikkelsen registra il successo cinematrografico da tempo ma anche quello sui social. E stavolta i like e i cuoricini arrivano anche dall'Italia dove si trova in questi giorni per il Festival di Venezia. Tanti i commenti dei suoi fan che hanno apprezzato il messaggio dal suo profilo ufficiale Facebook: «Grazie! Anche se ora con quella mascherina assomigli Anthony Hopkins». Hannibal, uno che di mascherine se ne intende...

Ultimo aggiornamento: 16:16

