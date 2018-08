Maestra d'asilo di giorno, prostituta di notte: incastrata dal video della telecamera nascosta

Lunedì 27 Agosto 2018, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 15:11

Di giorno maestra d'asilo e di notte prostituta part-time? Katya Gorlova, 22 anni, sarebbe stata incastrata da un filmato registrato da una telecamera nascosta. Nel video la ragazza, con indosso solo la lingerie, accetterebbe una somma pari a poco più di 30 euro per una prestazione hot. E ora sarebbe stata aperta un'inchiesta. Ma l'insegnante si sarebbe difesa dicendo: «Sono single, posso fare quello che voglio».È accaduto a Kaliningrad, in Russia. Come riporta il Mirror , all'uomo con il quale sarebbe stata beccata nel filmato, Katya avrebbe raccontato di fare la maestra d'asilo. La donna avrebbe detto che il suo lavoro notturno non avrebbe influito in alcun modo con l'impiego a scuola.Non è tutto. Katya avrebbe specificato che non fornisce «servizi intimi» regolarmente, ma che si tratterebbe solo di un lavoretto part-time. La ragazza sarebbe intenzionata a citare l'uomo che ha diffuso il video online. E sul filmato gli utenti di internet si sarebbero divisi. C'è chi l'avrebbe difesa, dicendo: «I suoi alunni non sono di certo fra la sua utenza». E chi invece avrebbe chiosato: «Sfortunatamente le persone cercano di sopravvivere in qualsiasi modo».