Maestra pubblica lo stipendio su Fb: «Con i miei soldi aiuto gli studenti», e uno sconosciuto le riempie la classe di regali

Giovedì 2 Maggio 2019, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 12:43

Un'insegnante di seconda elementare di una scuola per bimbi a basso reddito ha rivelato il suo stipendio in un post su Facebook e uno sconosciuto ha deciso di aiutarla, inviando una fornitura di materiale alla sua classe.La vicenda si svolge in Arizona. Come riporta Abcnews , nel 2018 Elisabeth Milich - questo il nome dell'insegnante, mamma di tre figli - ha catturato l'attenzione dell'opionione pubblica per aver diffuso il suo stipendio annuale su Facebook, che era pari a circa 31mila euro. In quel momento gli insegnanti del movimento #RedforEd stavano manifestando per ottenere un aumento delle retribuzioni del 20 per cento.Elisabeth è un'insegnante di seconda elementare alla Whispering Wind Academy di Phoenix. Whispering Wind è una scuola Titolo 1, il che significa che ha studenti a basso reddito e riceve fondi federali per raggiungere gli obiettivi educativi. Tuttavia, Elisabeth utilizza spesso i suoi soldi per soddisfare le esigenze degli studenti. «È difficile - ha spiegato l'insegnante - decidere di spendere soldi per la tua casa, i tuoi figli o per i tuoi bambini della scuola che hanno disperatamente bisogno di aiuto. Mi sento fortunata e benedetta di non essere una mamma single, ho il reddito di mio marito. E posso aiutare i mie allievi».Un uomo, ascoltando la sua storia, ha lanciato un sito che consente alle persone di acquistare materiale per i ragazzi della classe. «Non chiediamo donazioni e non stiamo raccogliendo fondi. Tramite Amazon sai che l'oggetto è stato recapitato esattamente ai ragazzi della scuola». Dopo l'appello del benefattore, è arrivato tantissimo materiale per i bimbi della classe.