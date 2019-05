Make-a-wish America, il sogno della piccola Rachel: partecipare a uno scavo simulato dell'antica Stabia

Venerdì 24 Maggio 2019, 06:30

È volata dall'America all'Italia per partecipare ad un laboratorio di ceramica, mosaici e scavi simulato e visitare gli Scavi, quelli reali di Stabia, Ercolano, Pompei. Perché la sua passione è l'archeologia.Un desiderio realizzato grazie all'associazione Make a wish, visto che la piccola Rachel Withworth, combatte una battaglia per la vita.Insieme alla mamma, al papà Grey ed al fratello Matt ha potuto trascorrere una vacanza speciale nonostante i problemi di salute al Vesuvian Inn della fondazione Ras(restorjng ancient stabiae) a Castellammare di Stabia.Un'emozione e tanti sorrisi per la piccola ospite e per coloro che l'hanno accolta piena di entusiasmo e voglia di scoprire il mondo antico realizzando il suo desiderio del cuore.