Mako, la principessa del Giappone rinuncia al titolo (e a 1 milione di euro) e sposa l'impiegato di banca

Per amore l'ormai ex principessa Mako non rinuncia al trono, perché in Giappone le donne non sono comunque considerate nella linea di successione della più antica monarchia ereditaria del mondo, ma rifiuta effettivamente la dote da un milione di euro che le sarebbe spettata per il matrimonio, entro la fine dell'anno con il commoner Kei Komuro, 29 anni, ex impiegato di banca. Nozze già più volte rimandate per scandali finanziari e polemiche.