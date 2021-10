Alessandra ha una malattia rara ma non si arrende: si laurea e diventa scrittrice

«La scrittura è il mio rifugio, il mio mondo. Mi viene naturale come respirare e poi mi diverto tanto». Alessandra Romano ha 26 anni e a soli 17 ha scoperto di essere affetta da una malattia invalidante come la Neurofibromatosi che via via l’ha resa sorda e le ha comportato alcune paresi. Nonostante ciò, però, non si è arresa alla diagnosi e ha proseguito brillantemente gli studi, laureandosi in Lettere all’Università Federico II di Napoli, e affidando alla scrittura i suoi pensieri e il racconto della malattia con le sue difficoltà.

Il suo ultimo lavoro narrativo «I fuggiaschi di Padova», edito da Opera Indomita, racconta attraverso le vicende di un gruppo di giovani le varie facce di queste malattie invalidanti, gli ostacoli da superare in realtà ancora caratterizzate da barriere architettoniche e l’indifferenza generale, ma anche la tenacia, la voglia di farcela e di far sentire la propria voce. Oltre l’amore che supera ogni cosa. Il romanzo, i cui proventi saranno devoluti alla ricerca sulla Neurofibromatosi, è stato presentato a Villa Fernandez a Portici con il patrocinio dell’amministrazione comunale.



Presente il sindaco Vincenzo Cuomo e l’editrice Simona Verniti alla serata moderata dalla giornalista Rosa Romano. «Opera indomita è un progetto di editing e pubblicazione gratuita- ha detto la Verniti - aperto a tutti con scopo sociale. Con il fondatore Pietro Damiano abbiamo subito accolto l’obiettivo nobile di Alessandra. Per noi fare solidarietà è sostenere la ricerca». «Alessandra ha avuto il coraggio di mettersi in gioco - ha detto il sindaco Cuomo - ed oltre a dimostrare talento, è anche un modello di lotta e tenacia per i propri diritti. Annuncio che proprio in questi giorni al Comune partirà la Consulta per le disabilità, un momento di inclusione molto importante. Devono essere abbattute le barriere culturali, e per questo c’è bisogno di uno sforzo da parte di tutti. Ognuno deve fare la propria parte».



Sguardo serio e professionale, Alessandra ha risposto alle domande di tutti attraverso un supporto digitale. «Per me la letteratura è importante - ha detto- e mi ispiro soprattutto alle donne come Elena Ferrante. La scrittura, come terapia, mi aiuta ad esprimere ciò che sento e a far sentire la mia voce nella società». Alessandra nei prossimi giorni sarà sottoposta ad un altro intervento, ma già sta preparando un nuovo romanzo. Il libro «I Fuggiaschi di Padova» nelle librerie da agosto, é acquistabile anche su Amazon per sostenere la ricerca.