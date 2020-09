Mamma fa bere la birra alla figlia di 6 mesi: «La ama», ma il web si scatena

Ultimo aggiornamento: 18:36

sul web scoppia la polemica. Una donna ha postato sul social Reddit la foto della figlia di appena 6 mesi mentre beve da un boccale di birra commentando: «La piccola ama bere birra dalla mamma».Sotto la foto però sono piovute decine di commenti negativi di utenti che criticavano e rimproveravano l'operato della donna sostenendo che stesse mettendo in pericolo la salute della bimba. Molti hanno anche chiesto l'intervento della polizia specificando che venisse sporta una denuncia formale nei confronti della genitrice.Non si tratta del primo caso sui social dove, purtroppo, cresce il numero dei genitori che immortalano i figli mentre bevono alcolici, ignari dei rischi a cui espongono i piccoli. Non solo, infatti, l'alcol è estremamente nocivo per i bambini piccoli, ma è stato dimostrato che i bambini che sono stati introdotti all’alcol da piccoli rischiano maggiormente di sviluppare problemi legati all’alcool in età adulta.