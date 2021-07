Mamma finge di avere un cancro terminale e raccoglie 10mila euro di donazioni per andare a Disneyland

Una mamma 32enne ha fatto credere alla sua famiglia di essere malata di cancro per raccogliere 10.000 sterline e trascorrere una spensierata giornata nel parco giochi di Disneyland. Stephanie Hunter, di Freemantle Avenue (Regno unito), è ormai conosciuta come “la bugiarda”. È quanto si legge su Hull live: un piano diabolico studiato ad hoc per fare un viaggio in pieno comfort.

Dai polmoni fino al cervello, il cancro dichiarato...

