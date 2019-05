La bimba ha fretta di nascere: mamma partorisce in auto, il fratello maggiore riprende tutto

Giovedì 30 Maggio 2019, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 13:24

Stavano andando in ospedale per una visita pre parto ma la bambina nasce in macchina. Una donna del Nevada, in attesa del quarto figlio doveva andare in ospedale per una visita, ma durante il tragitto ha inziato ad avere le doglie e in pochi minuti è venuta al mondo la loro quarta bambina, Jolee Lavergne.Tutto è avvenuto in macchina, mentre il marito della partoriente guidava e i loro tre figli erano nel sedile posteriore dell'auto. Il figlio maggiore, di 10 anni, è stato incaricato dal padre di filmare l'evento, credendo che fosse un tranquillo viaggio verso l'ospedale, ma nel tragitto la donna è entrata in travaglio. A quel punto il piccolo ha continuato a filmare mentre il papà cercava di incoraggiare la moglie e rassicurare gli altri figli spaventati.Una situazione decisamente al limite, che la famiglia ricoerderà per tutta la vita. La bimba è venuta al mondo in pochissimo tempo, la donna l'ha stretta a sé, mentre il papà ha continuato il suo tragitto verso l'ospedale. Mamma e figlio stanno bene, mentre il video, condiviso su Facebook ha fatto il giro del mondo, tanto che in molti si sono attivati per l'acquisto di un minivan che possa permettere alla numerosa famiglia di viaggiare più comodamente.